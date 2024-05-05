"Сила Воскресіння": Патріарх Варфоломій закликав Україну й Росію до обміну "всіх на всіх"

Вселенський Патріарх Варфоломій під час літургії на Великдень закликав до обміну між Україною та Росією за принципом "всіх на всіх". Він заявив, що це було б "виявленням Воскресіння".

Про це мовиться на офіційному сайті Константинопольської православної церкви, а також його повідомлення передають у русі, яке займається пошуком та поверненням окупантів, "Наш вихід", передає 24 Канал.

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Патріарх Варфоломій закликав до обміну "всіх на всіх"

Уночі 5 травня Вселенський Патріарх Варфоломій проводив літургію з нагоди Великодня. На ній він заявив, що підтримує ідею обміну полонених за формулою "всіх на всіх".

Ми молимося за справедливий мир у багатостраждальній Україні. Духовно ми підтримуємо ініціативу "Нашого виходу" щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми й серця, щоб ми могли йти шляхом істини й свободи, повні воскресіння й надії, з воскреслим Христом на наших устах,

– заявив він.

Папа Римський також закликав до обміну

Папа Римський під час Святої Меси на Великдень, 31 березня, закликав провести обмін за формулою "всіх на всіх". Він наголосив, що варто поважати норми міжнародного права.

"Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів (Ізраїля, Сектора Газу та України, – 24 Канал). Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх", – сказав Папа Римський у своїй промові з лоджії базиліки Святого Петра.

Варто зауважити, що українські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до обміну за таким принципом, проте Росія не бажає повертати своїх людей.

Відмовляється Кремль проводити й обмін з полоненими мусульманами та католиками. Як розповів Дмитро Лубінець, Україна пропонувала формулу обміну "1 до 4", в який кількість повернутих полонених Росії перевищувала б кількість повернутих української сторони. У списку, зокрема, є один католик та 146 мусульман. Але запропоновані списки Росія проігнорувала.