Всеволод Князєв подав позов про поновлення на посаді

Скандальний колишній очільник Верховного Суду Князєв хоче поновитися на посаді. Про це стало відомо 24 Каналу.

Остання новина про Князєва була такою, що Вища рада правосуддя звільнила його з посади судді через підозру в хабарництві на 2,7 мільйона доларів.

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Князєв хоче, щоб його поновили на посаді

Він просить визнати протиправним та скасувати наказ виконувача обов'язків голови Верховного Суду Мамалуя О.О. №1581-к від 06.08.2024 "Про відрахування судді ОСОБА_1 зі штату Верховного Суду" в частині пункту 1 та поновити ОСОБА_1 на попередній роботі на посаді суддів Верховного Суду шляхом видачі головою Верховного Суду наказу про поновлення ОСОБА_1 у штаті суддів Верховного Суду з часу відрахування, а саме з 07.08.2024, допустивши на підставі п.3 ч.1 ст.371 КАС України негайне виконання рішення суду в цій частині.

Фактично просить сам за себе, бо під "особою 1" слід розуміти саме його. І не тільки: ще хоче грошей. А саме "стягнути з Верховного Суду на користь ОСОБА_1 середнього заробітку за час вимушеного прогулу в сумі 367352,16 гривень".



Князєв мріє поновитися на посаді судді / Скриншот 24 Каналу

Цікаво, що стаття 371 – це судові рішення, які виконуються негайно. До таких належить і поновлення на посаді у відносинах публічної служби.

Окрім хабарництва, Князєв втрапив і в інший скандал. 10 липня його затримали на Закарпатті біля кордону. Якщо конкретніше – в Солотвиному, на одному з контрольних постів. Ексчиновник пояснив, що був у відпустці, а прикордонники просто перевіряли його документи.