Всі підрозділи російської армії залишили Нову Каховку, – Генштаб

Усі підрозділи російської армії станом на 22 березня залишили Нову Каховку на Херсонщині. Перед цим російські окупанти пограбували місцеве населення.

Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 23 березня. Українські захисники вже 393 доби героїчно обороняють рідну землю від повномасштабного вторгнення.

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Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто,

– розповіли у ЗСУ.

Напередодні російські загарбники обійшли помешкання місцевих жителів. Росіяни вкрали у людей побутову та електронну техніку, коштовності, одяг тощо.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові вийшли з Нової Каховки. Водночас наразі ще це не означає повне звільнення міста. Що можуть означати дії російських загарбників – наразі невідомо.

Також у Генштабі ЗСУ розповіли, що у низці тимчасово окупованих населених пунктів на Херсонщині російські окупанти розшукують людей з проукраїнською позицією. Зокрема, для цього ворог використовує списки учасників АТО, військових пенсіонерів, а також – людей, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Зеленський побував на Херсонщині

Володимир Зеленський 23 березня побував на Херсонщині. Український лідер відвідав село Посад-Покровське, яке постраждало від російських загарбників. Наразі туди поступово повертаються місцеві жителі. Відбувається відновлення електро- та водопостачання. Відбудовують місцеву амбулаторію.

Зеленський побачив, як відновлюють інфраструктурні об'єкти, які зруйнували російські загарбники.

У Посад-Покровському український лідер оглянув Пункт Незламності та мобільний будинок. Також Зеленський поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби.

"Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів", – пообіцяв президент.

Зеленський наголосив, що конкретно це село намагатимуться відбудувати вже до зими 2023 – 2024 років. Пріоритетом є повернути електрику. Питну воду місцевим жителям наразі даватимуть за графіком.

Попереду ще багато роботи. Водночас Україна звільнить кожне місто та кожне село. Туди повернеться безпека для місцевих жителів.