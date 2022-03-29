Всі віддають енергію обороні: Зеленський показав фото, як Україна об'єдналася
29 березня 2022 , 13:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський показав щемливі світлини, як Україна бореться з російською агресією. Сила в тому, що всі громадяни об'єднались.
Президент відзначив, що кожен і кожна в Україні об'єднались, і всю свою енергію віддають обороні нашої держави.
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Ми стоїмо всі разом – зі Збройними Силами, з нашими бійцями, з Національною гвардією. Володимир Зеленський показав світлини зі зруйнованими будинками, але мужніми захисниками та захисницями.
Українці у боротьбі з агресором / Фото з телеграму Володимира Зеленського
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