"Всі хвороби від нервів": як емоції впливають на здоров'я
Емоції і почуття впливають не лише на настрій, а й безпосередньо на самопочуття. Іноді наслідки для здоров'я можуть бути навіть фатальними.
Вивченням взаємозв'язку емоцій і виникнення хвороб займається напрям у медицині та психології – психосоматика, пише Нochu.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 20% населення планети шукають коріння своїх хвороб саме у психологічному стані.
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На сьогодні науковці виділили близько 500 захворювань, які виникають через психологічний стан людини. І негативні емоції і та постійні стреси можуть призвести навіть до раку, а це вже не жарти.
Основні симптоми того, що організм "хворіє" через нерви:
- відчуваєте біль у грудях;
- відчуваєте нескінченну втому;
- порушений сон;
- періодично болить голова;
- турбують болі у спині та животі.
Якщо подібні симптоми у вас проявляються занадто часто і навіть аналізи у нормі – варто розібратися з усіма накопиченими проблемами, при потребі – звернутись до психолога.
Чому самопочуття так залежить від емоцій? Це закладено з народження: коли відчуваємо гнів – частішає серцебиття, через надмірний гнів – червоніємо та затискаємо зуби. І таких прикладів – багато.
Як емоції впливають на виникнення хвороб? 1. Одна з тез вчених – організм не може адаптуватися до стресу – це проявляється у вигляді хвороби. 2. Ще одна думка – якщо не "проживати" емоції, а придушувати їх, не визнаючи проблеми.
3. Також хвороби можуть виникати, коли є психологічні проблеми, які відображаються на фізичному самопочутті – наприклад, якщо у вас сильний апетит, це може свідчити про те, що підсвідомо ви відчуваєте страх і потребу у захисті, а біль в очах може сигналізувати про нездатність ясно дивитися на своє сьогодення, минуле чи майбутнє.
Як вберегтись від наслідків негативних емоцій? Найважливіше – мінімізувати зовнішні стреси. Також важливо не стримувати емоції, а навчитися приймати і відпускати їх. Фахівці рекомендують зайнятись йогою чи медитацією і обов'язково звернутися до психолога.
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