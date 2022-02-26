На всіх фронтах тримаємося, ведемо крутий бій, – Зеленський на нараді з керівництвом регіонів

Президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді з очільниками регіонів подякував усім за оборону наших земель.

За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, під час наради президент наголосив, що на всіх фронтах ми ведемо крутий бій. "Усі тримаймося, точно не здаємося!" – процитував він Зеленського.

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Козицький також зазначив, що в президента України високий бойовий дух. "Я гордий, що маю можливість працювати під проводом такого Верховного Головнокомандувача ЗСУ", – підсумував очільник Львівщини.

Раніше Зеленський звернувся до українців, аби спростувати фейк про свою відсутність у країні. Він підтвердив, що перебуває на місці й ніхто не збирається складати зброю перед окупантами.

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