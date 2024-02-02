Всіх гірників, які застрягли на шахті через атаку "Шахедів", дістали з-під землі
У Кривому Розі підняли на поверхню понад 100 шахтарів, які застрягли під землею через знеструмлення внаслідок російської атаки дронами.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону. За його словами, усі гірнки в безпеці і почувають себе добре.
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"100 – 110 гірників були під землею. Станом на зараз усіх дістали. Усі живі, здорові", – повідомив Лисак.
Своєю чергою очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що мова про 113 шахтарів.
Відомо, що внаслідок удару безпілотників 2 лютого у Криворізькому районі знеструмлено понад 40 тисяч абонентів. Зокрема, без електрики залишилися дві шахти і під землею опинилися робітники.
Яка ситуація зі світлом
Усього через ворожий удар по енергетичних об'єктах були знеструмлені понад 62 тисячі споживачів та промисловість.
Енергетики продовжують відновлювальні роботи.
Станом на 11:0 у Кривому Розі енергетики заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів. Також зі світлом – шахта та котельня.
У Міненерго повідомили, що тривають відновлювальні роботи.
Головне про атаку ворога
- У ніч проти 2 лютого Росія вдарила дронами по Криворізькому району і влучили по критичній інфраструктурі міста. Це спричинило масштабні відключення світла.
- "Шахеди" загрожували Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областям.
- ППО знищила 11 з 24 ворожих дронів.
- Під атакою опинилась і Кіровоградська область. У місті Кропивницькому та Кропивницькому районі працювала ППО. За попередніми даними, ніхто не постраждав.