У всіх регіонах України оголошували повітряну тривогу: окупанти піднімали МіГ-31К

По всій Україні ввечері 5 серпня лунали сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголошували через зліт у небо ворожого МіГ-31К.

Російські загарбники не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Наголосимо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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