У всіх регіонах України оголошували повітряну тривогу: окупанти піднімали МіГ-31К
По всій Україні ввечері 5 серпня лунали сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголошували через зліт у небо ворожого МіГ-31К.
Російські загарбники не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Наголосимо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
Дивіться також Тривога дісталася Київщини та Тернопільщини: вибухи лунали у Миколаєві та області
Які області були під загрозою
Відбій загрози. Крім Харківської та Донецької областей, В областях України почали лунати відбої. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України. Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!, По областях України поширилася повітряна тривога.
– повідомили в ПС.
– ідеться в повідомленні.
Відбій загрози. Крім Харківської та Донецької областей,
В областях України почали лунати відбої.
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України.
Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!,
По областях України поширилася повітряна тривога.