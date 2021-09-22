Всім погрожують системно, – Тищенко прокоментував обстріл авто помічника Зеленського

На Київщині обстріляли автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Команді Зеленського погрожують постійно.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. Він назвав стрілянину замахом.

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"Нам всім поступають постійно погрози. Люди нас вибрали і ми виконуємо свою роботу. Але погрози – це системно", – резюмував Тищенко.

Тищенко про можливі причини нападу на Шефіра

Давив Арахамія назвав 3 можливі версії обстрілу авто. Зокрема мовиться про те, що напад міг бути "привітом" від контрабандистів. Однак Тищенко запевнив, що яксраво виражених конфліктів із контрабандистами у Шефіра не було.

За словами нардепа, опоненти вважають, що "слуги народу" все роблять неправильно. "Ось результат нашої роботи. Ми супротивляємось, ми віримо в перемогу нашого народу", – додав він. Водночас ворожі сили прийшли вже до замаху на вбивство.

На його думку, до стрілянини можуть бути причетні олігархічні клани, яким не подобається позиція "слуг" у боротьбі з ними. Також до цього можуть бути причетні російські сили. "Шефір один з членів нашої команди, який бореться з корупцією", – підкреслив Тищенко.

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