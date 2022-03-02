У всій Київській області термінова повітряна тривога
2 березня 2022 , 13:46Читать новость на русском
У Київській області термінова повітряна тривога. Людям необхідно йти в укриття.
Залишатися в укритті потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.
До теми Не виходьте на вулицю, – Кличко закликав киян бути дуже обережними
Якщо ви почули сирени, необхідно терміново
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
- Швидко одягнутися.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.