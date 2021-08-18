Вслід за мігрантами: білоруські прикордонники незаконно потрапили до Литви

На територію Литви 17 серпня незаконно потрапили 12 білоруських прикордонників. Вони перетнули кордон усліз за мігрантами.

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що білоруські силовики для придушення заворушень витіснили 35 мігрантів, а також самі зайшли на територію Литви.

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У Вільнюсі обурені

У МВС наголосили, що збільшують свою присутність на кордоні. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білогайте назвала подію "нахабною провокацією".

Ми відреагували на цю провокацію і прийняли рішення додатково посилити охорону кордону,

– наголосили у Литві.

Проблема мігрантів у Литві: що відомо