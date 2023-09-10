Всього за лічені кілометри від Донецького аеропорту: ЗСУ зайняли частину Опитного

Українські військові провели успішну операцію на південь від Авдіївки. Нашим бійцям вдалося зайняти частину Опитного.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише 24 Канал. За його словами, наші воїни закріплюються в Опитному.

Дивіться також ЗСУ мають нові успіхи біля Роботиного та в Кліщіївці: як за тиждень змінилась карта фронту

Українські бійці закріплюються в Опитному

Віталій Барабаш зазначив, що бої тривають в самому селищі Опитне, яке розташоване приблизно за 3 кілометри від Донецького аеропорту.

Два дні тому, коли російські військові штурмували позиції на півночі міста, українські військові провели блискучу операцію та зайняли частину Опитного. Вони там змогли закріпитись. Зараз тривають бої в самому населеному пункті,

– розказав Барабаш.

Показуємо Опитне на карті

Також, за його інформацією, протягом 9 вересня російські війська завдали 16 масованих обстрілів по території Авдіївської громади та понад 200 разів обстріляли позиції українських військових на Авдіївському напрямку.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

У Генштабі ЗСУ зранку 10 вересня повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу.

Наші бійці стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар'їнки.

ЗСУ просуваються біля Роботиного

Додамо, що Сили оборони України продовжують просуватися біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Українські бійці видавлюють ворога.

Водночас росіяни перекидають у напрямку Роботиного підрозділи повітряно-десантних військ. Окупанти також намагаються відновити утрачені позиції, але безуспішно.