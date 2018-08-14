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Встановили механізм, який прогнозуватиме погане здоров’я дітей

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Встановили механізм, який прогнозуватиме погане здоров’я дітей
Встановили механізм, який прогнозуватиме погане здоров’я дітей / firestock.ru

Американські вчені встановили параметр, за яким вони будуть визначати, яке здоров’я буде у дитини – погане чи добре.

У дослідженні взяли участь 235 дітей віком до дев’яти років, пише Journal of Pediatrics.

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На початку експерименту вони виміряли силу хвату, а також безліч показників здоров'я (індекс маси тіла і жирова маса, рівень жирів і холестерину в крові, кров’яний тиск).

Встановили механізм, який прогнозуватиме погане здоров’я дітей
Встановили механізм, який прогнозуватиме погане здоров’я дітей

Науковці встановили, що у дітей, які були слабші своїх однолітків, спостерігали фактори ризику розвитку безлічі захворювань. Це підвищений тиск, високий рівень жирів, холестерину в тілі і так далі.

Друге спостереження провели через два роки: в ньому взяли участь лише 181 дитина. Вчені простежили за тим, як від сили хвату (нормалізованої по вазі дитини) залежить підтримання гарного здоров'я (відсутність факторів ризику під час обох спостережень) або його поліпшення.

Встановили механізм, який прогнозуватиме погане здоров’я дітей
Встановили механізм, який прогнозуватиме погане здоров’я дітей

Виявилося, що слабкі діти відрізнялися значно слабшим здоров'ям, ніж їхні сильні однокласники. Більш того, сильні діти частіше покращували своє здоров'я, позбавляючись від одного або декількох факторів ризику за період спостережень.

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Теги: Здоров'я Діти
Джерело: 24 Канал
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