Перші вже затримані: ГУР встановило імена 85 вагнерівців, які воювали проти України

Українська розвідка разом із молдовськими правоохоронцями встановила особи 85 найманців "Вагнера" та інших російських ПВК, які воювали проти України. Перших трьох бойовиків уже затримали у Молдові в рамках міжнародної операції "Месники".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України. Операцію проводили за сприяння Головного управління розвідки Міноборони України та Європолу в межах проєкту розслідування воєнних злочинів "AP CIC".

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ГУР викрило 85 найманців "Вагнера"

Українська розвідка спільно з молдовськими правоохоронцями успішно встановила імена 85 найманців з російських приватних військових компаній, які брали участь у бойових діях проти України.

Серед цих бойовиків є члени "Вагнера", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань, підконтрольних Кремлю. Перших трьох затриманих уже вивели з-під арешту в Молдові в рамках міжнародної поліцейської операції "Месники", яка отримала підтримку ГУР Міноборони України та проєкту Європолу "AP CIC", що спеціалізується на розслідуванні воєнних злочинів.

Три громадянина Молдови, які воювали на боці Росії з 2014 по 2023 рік, потрапили до рук правосуддя. Вони брали участь у таких подіях, як битва за Донецький аеропорт, захоплення Бахмута і створення "Дебальцевського котла", коли під контролем ПВК "Вагнер" та інших російських формувань відбувалися найжорстокіші бойові зіткнення.

Проєкт розслідування ідентифікував ще 20 громадян, які служили у "Вагнері", "Лєгіоні", "Вєтєранах", "Рєдуті", "Русічі" та інших підрозділах, що діяли на боці Росії. Про них було направлено відповідну інформацію до правоохоронних органів Молдови, після чого почалася активна робота з притягнення їх до відповідальності.

Справи проти затриманих бойовиків вже відкриті. Вони передбачають відповідальність за участь у збройному конфлікті або інших насильницьких діях, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави.

Найманцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Зараз суд обирає для них запобіжний захід.