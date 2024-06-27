Зеленський висловився про спільне майбутнє Білорусі і ЄС
Володимир Зеленський вважає, що майбутнє Білорусі, безперечно, у Європейському Союзі. Це стане можливим, коли білоруський народ звільниться від російської де-факто окупації.
Про це президент України заявив у виступі на відкритті засідання саміту ЄС в Брюсселі, у якому він бере участь, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Зеленський сказав, що майбутнє Білорусі в Євросоюзі
Український очільник висловив вдячність партнерам з Європейського Союзу за початок перемовин про вступ України. Переговори почалися 25 червня у Люксембурзі.
"Європа довела здатність ухвалювати правильне рішення у правильний час", – заявив президент.
Окрім того, Зеленський також привітав Молдову, яка також отримала згоду Євросоюзу і розпочала вступні переговори. Президент наголосив, що кожна європейська нація, яка розділяє цінності ЄС, має обов'язково бути в європейській родині.
Зокрема, як зазначив Зеленський, це справедливо для країн Балкан і Молдови. Водночас глава держави висловився і про майбутнє білоруського народу в ЄС.
Я впевнений, що буде аналогічне рішення щодо Білорусі, оскільки це європейська нація, яка повинна мати європейське майбутнє,
– підкреслив український лідер.
Володимир Зеленський також наголосив, що колись Грузія розпочне переговори про вступ з Європейським Союзом, пояснивши, що "для цього прийде час".
Раніше Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав посилити санкції проти Білорусі, адже Лукашенко допомагає Путіну обходити торговельно-економічні обмеження. Зокрема, Сікорський зазначив, що санкції між Росією і Білоруссю мають бути вирівняні.
Крім того, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз обговорить у Люксембурзі ситуацію в Грузії й можливі санкції у зв'язку із затвердженням Тбілісі закону про "іноагентів".