Угорщина може заветувати переговори про вступ України в ЄС: хто здатен повпливати на Будапешт

Існує острах стосовно того, що Угорщина може заблокувати вступ нашої держави до Європейського Союзу. В українському уряді оцінили спроможності Будапешта щодо перешкоджання початку переговорів.

У середині грудня має відбутись саміт Євросоюзу, на якому країни-лідери Альянсу мали б ухвалити рішення про початок діалогу на офіційному рівні щодо членства нашої держави в ЄС. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина оцінила, на що здатна Угорщина.

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Держави-лідери ЄС не дозволять Угорщині вирішувати все

За словами посадовиці, Будапешт, взагалі, має "легальну можливість" накласти вето на позитивне рішення інших держав щодо України. Це матиме поганий вплив не лише на нашу державу, а й на інші країни Європи, що прагнуть стабільності в регіоні.

Я думаю, що вето Угорщини має набагато більше значення для сильних держав ЄС, ніж для України. Тому що на кону майбутнє Європи – від Албанії до Кишинева. Є розуміння того, що рішення, які ухвалюються зараз, впливають узагалі на стабільність у Європі,

– сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина висловила думку, саме Євросоюз має "зацементувати перемогу на континенті" та, щонайголовніше, нейтралізувати інші можливі конфлікти після перемоги України у війні з Росією.

І тому я впевнена, що найбільш впливові й прогресивні держави ЄС не дозволять Угорщині бути в центрі всіх подій, тому що в центрі подій взагалі має бути майбутнє Європи.

Переговори про вступ України в ЄС: важливе

Європейська комісія 8 листопада рекомендувала Єврораді розпочати переговори щодо вступу України та Молдови в ЄС. Президентка Урсула фон дер Ляєн констатувала, що наша держава виконала понад 90% необхідних кроків, які були потрібні для початку відповідного діалогу.

Водночас видання Bloomberg писало про підготовку Євросоюзом плану щодо надання Україні безпекових зобов'язань. У інформаційному агенстві зазначали, що проєкт цього документа також ляже в основу консультацій між Києвом і державами "Великої сімки".