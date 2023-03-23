Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав законопроєкти про членство Фінляндії в НАТО під час засідання парламенту. Це стало останнім кроком у ратифікації всіх необхідних документів на національному рівні.

Відповідні законопроєкти парламент Фінляндії ухвалив ще на початку березня 2023 року.

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Фінляндія готується приєднатися до НАТО

Церемонія підписання законодавства пройшла у Гельсінкі 23 березня у замку Державної ради. Закони дозволяють країні приєднатися до НАТО після того, як завершиться ратифікація від усіх членів Альянсу.

Зокрема, Комітет із закордонних справ Туреччини планує обговорити членство Фінляндії в НАТО у четвер 23 березня, а Угорщина – наступного понеділка. Всі інші країни вже ратифікували приєднання Фінляндії до Альянсу.

Момент підписання історичних законопроєктів опублікував на своїй сторінці у твітері й президент Фінляндії.

Фінляндія готова приєднатися до оборонного Альянсу НАТО,

– пише Нііністьо.