Пропаганда "згодує" росіянам навіть "вступ Білорусі в НАТО", – соціолог

Фінляндія 4 березня офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу. Російська пропаганда на чолі з Владіміром Путіним тепер буде доводити до росіян, що це для них немає жодного значення.

Попри залякування Росії Фінляндія вступила до НАТО. Тому російській владі разом із пропагандою довелося применшувати значущість цієї події. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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Пропаганда все пояснить

Через вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу їхній сухопутний кордон з Росією збільшився вдвічі. Серед росіян є проєвропейськи налаштована меншість, яка розуміє, що НАТО не несе ніякої загрози для їхньої країни. Щобільше, ще донедавна вона була партнером для Росії і жодних планів її захопити у лідерів НАТО не було.

Але є й більшість, якою маніпулює пропаганда. Якщо влада каже, що ми воюємо з Україною, щоб не допустити розширення НАТО, то народ потакує цьому. Тепер вони кажуть, що Фінляндія вступила до НАТО, але їм на це байдуже, то народ і з цим погодиться,

– розповів соціолог Ігор Ейдман.

Він додав, що абсолютно нічого росіян не спантеличить в цьому. Навіть якщо Білорусь вступить до НАТО, то пропаганда пояснить, що все правильно, так і було потрібно.

Ігор Ейдман про реакцію росіян на вступ Фінляндії до НАТО: дивитись відео

Реакції в Росії не було

Більшість росіян продовжує свято вірити пропаганді, завдяки чому влада легко може ними маніпулювати.

"Жодної трагедії в Росії не було з цього приводу. Там не підняли "чорну траурну стрічку" і народ не виходив зі сльозами на очах", – зазначив соціолог.

Загалом, вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу не змінив в Росії взагалі нічого. Люди ніяк не відреагували на цю подію. Засмучені цим хіба "ура-патріоти" на кшталт Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

Ба більше, навіть влада розуміє, що небезпека від розширення НАТО є абсолютно вигаданою лякалкою, яка жодного стосунку до реальності немає.

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