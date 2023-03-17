Угорщина та Туреччина ратифікують вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції. Робота щодо ратифікації шведської заявки триватиме. Слідом за Туреччиною рішення ухвалила й Угорщина.

Фракція урядущої партії Угорщини "Фідес" ухвалила рішення розглянути окремо питання ратифікації протоколів про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. Про це повідомив керівник фракції Мате Кочиш.

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Вступ Фінляндії ратифікують окремо

Від імені групи "Фідес" хотів би повідомити вам, що ми вирішили підтримати вступ Фінляндії до НАТО. Ми перенесемо голосування в парламенті з цього питання на 27 березня, коли проголосуємо одноголосно "за",

– зазначив Кочиш.

Парламентар також додав, що вступ Швеції до НАТО розглянуть пізніше. Зауважимо, що рішення Угорщини з'явилося на тлі заяви Ердогана.

Так, на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який прибув з офіційним візитом до Туреччини, він зазначив що Фінляндія нині вжила всіх конкретних заходів, які необхідні для вступу до Альянсу. Ердоган також висловив надію, що це партнерство відіграватиме активну роль у підтримці глобальної безпеки.

Разом з тим, переговори зі Швецією продовжуватимуться. Нііністьо під час спільної конференції наголосив, що вступ Фінляндії без Швеції до НАТО буде неповноцінним.

Швеція і Туреччина продовжать працювати над тим, аби ратифікувати заявку на вступ. Ердоган підкреслив, що його країна не має упередженого ставлення до шведів. Проте Швеція досі не видала осіб, яких Туреччина класифікує як терористів, зазначив він.

Разом з тим, прем'єр Фінляндії заявила, що зробить усе можливе для того, аби Туреччина також ратифікувала й заявку Швеції.

В НАТО відреагували на рішення Туреччини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що рішення Туреччини ратифікувати членство Фінляндії в НАТО зміцнює безпеку країн.

Я з нетерпінням чекаю швидкого завершення процесу вступу та якнайшвидшого приєднання Фінляндії та Швеції до сім’ї НАТО як повноправних членів,

– заявив Столтенберг.

Коли Швеція та Фінляндія зможуть стати членами НАТО