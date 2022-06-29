Удар по імперських амбіціях Путіна, – Мусієнко про Фінляндію та Швецію в НАТО

Швеція та Фінляндія зовсім скоро приєднаються до НАТО. Тож істерика Путіна через розширення Альянсу незабаром сягне нового рівня.

Усе через те, що зміниться принцип впливу. Про це 24 каналу сказав Олександ Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень.

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Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО – це удар по імперських геополітичних амбіціях Путіна,

– сказав експерт.

Як він пояснив, кремлівський диктатор порівнював себе із Петром I. Він сам сказав, що Росії передбачена роль "збирача земель".

Тож це також і удар, як наголосив Мусієнко, по іміджу та репутації російського глави.

"Тому що політика Петра I у Північній війні, на це теж посилався Путін, зводилась до того, що потрібно послаблювати Швецію і не дати їм отримувати додаткові оборонні спроможності", – зазначив він.

НАТО запрошує Швецію та Фінляндію приєднатися до Альянсу

Фінляндія та Швеція вже отримали офіційне запрошення на приєднання до Альянсу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як тільки Туреччина перестала перешкоджати їхньому вступу, для цього не залишилося жодних перепон.

До слова, лідери НАТО узгодили нову Стратегічну концепцію й подальші плани. Також Альянс прийшов до висновку, що Росія є найбільшою загрозою в євроатлантичному регіоні.

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