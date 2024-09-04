Кулеба сказав, коли Україна може отримати запрошення до НАТО

Дмитро Кулеба висловився щодо українського членства у НАТО. Очільник МЗС заявив, що наша країна заслуговує на те, аби отримати запрошення до Альянсу вже зараз.

Міністр закордонних справ підкреслив, що достатньо політичної волі західних лідерів, аби Україна отримала запрошення вже сьогодні. Дипломат зауважив, що це питання залишається на порядку денному, його постійно порушують на переговорах із партнерами, передусім зі США.

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Ще до початку саміту

Водночас Кулеба наголосив, що йдеться не про негайний вступ України до НАТО, а лише про запрошення, що стане сигналом політичної ясності.

Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році,

– заявив Кулеба.

До слова, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна приєднається до НАТО лише у кордонах 1991 року.

Раніше президент Чехії Петр Павел допустив вступ нашої держави до Альянсу з частиною окупованої території.