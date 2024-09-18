План Зеленського передбачає запрошення України в НАТО: коли саме

Вже наступного тижня президент України зустрінеться із очільником США у Нью-Йорку. У рамках Генасамблеї ООН Зеленський планує представити Байдену "план перемоги".

Як передає видання Le Monde, план Зеленського включає у себе, зокрема запрошення України до НАТО.

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Встигнути до Нового року

У колонці оглядачки Сільві Кауфман йдеться, що український лідер сподівається отримати запрошення до НАТО до 2025 року, ще до того, як Джо Байден складе повноваження президента. Глава держави вважає, що це дасть можливість Україні вступити у переговори щодо завершення війни у сильній позиції.

Водночас авторка сумнівається у тому, що прагнення Зеленського можуть здійснитися, адже адміністрація Байдена, як і раніше, скептично ставиться до пришвидшення процесу вступу України в НАТО через побоювання реакції Москви.

До слова, раніше президент Зеленський привідкрив деталі свого "плану перемоги", який окрім Байдена, він збирається показати Гарріс і Трампу. У ньому йдеться про гарантії безпеки Україні, потужну військову та економічну підтримку, а також право самостійно вирішувати, як використовувати передану зброю.