Вступ Швеції до НАТО: Орбан закликав парламент ратифікувати заявку країни
Джерело:Віктор Орбан
Угорський прем'єр Віктор Орбан провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Одразу після неї політик закликав парламент Угорщини ратифікувати вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.
Наразі не затвердила заявку Швеції лише одна країна – саме Угорщина. Відомо, що передостаннім приєднання країни схвалив парламент Туреччини – навіть попри важкі дискусії.
Дивіться також Чи є загроза НАТО з боку Росії: Столтенберг відповів на головне питання останніх днів
Орбан про вступ Швеції до НАТО
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 24 січня провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. У ній він зазначив, що Угорщина підтримує прагнення Швеції вступити в Альянс і закликав парламент ратифікувати заявку.
Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості,
– написав Орбан.
Генсек НАТО, своєю чергою, написав, що вітає явну підтримку прем'єр-міністром Угорщини і його урядом членства Швеції в НАТО. Він з нетерпінням чекає ратифікацію – щойно збереться парламент.
НАТО та Росія
- Альянс готується до ймовірного нападу Росії на їх території. Зокрема країни Балтії зводять оборонні споруди. Лінію оборони зведуть на східному кордоні країни, і вона налічуватиме близько 600 бетонних бункерів за приблизно 60 мільйонів євро.
- У НАТО розглядають сценарій, що якщо агресія й розпочнеться, то саме з країн Балтії, або ж Росія може спробувати напасти на Альянс через Швецію – атакувавши острів Готланд. Він стратегічно важливий, адже звідти можна атакувати і Балтику, і скандинавські країни, і Німеччину.
- Міністр оборони Борис Пісторіус закликав німецькі Збройні сили бути готовими. Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 – 8 років. Зараз – це малоймовірно.