Вступ Швеції до НАТО: Орбан закликав парламент ратифікувати заявку країни

Угорський прем'єр Віктор Орбан провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Одразу після неї політик закликав парламент Угорщини ратифікувати вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Наразі не затвердила заявку Швеції лише одна країна – саме Угорщина. Відомо, що передостаннім приєднання країни схвалив парламент Туреччини – навіть попри важкі дискусії.

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Орбан про вступ Швеції до НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 24 січня провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. У ній він зазначив, що Угорщина підтримує прагнення Швеції вступити в Альянс і закликав парламент ратифікувати заявку.

Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості,

– написав Орбан.

Генсек НАТО, своєю чергою, написав, що вітає явну підтримку прем'єр-міністром Угорщини і його урядом членства Швеції в НАТО. Він з нетерпінням чекає ратифікацію – щойно збереться парламент.

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