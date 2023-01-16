Ердоган висунув жорстку вимогу Швеції, від виконання якої залежить вступ до НАТО

Президент Туреччини назвав умову, після якої Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО. Реджеп Ердоган вимагає видати їм орієнтовно 130 осіб.

Відповідну заяву турецький лідер озвучив на зустрічі з молоддю Туреччини. Це відбулось 15 січня.

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Яку умову назвав Ердоган

Ми сказали їм (Швеції – 24 Канал): "Послухайте, якщо ви не видасте терористів, які у вас є, то ми не зможемо ратифікувати це (членство в НАТО – 24 Канал) в нашому парламенті,

– заявив Ердоган.

За словами турецького президента, мовиться про 130 "терористів". Ердоган додав, що:

Швеція жодним чином не перешкоджає проведенню у себе демонстрацій на підтримку Робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією;

Стокгольм нібито раніше обіцяв, але так і не видав Анкарі 130 курдських "терористів".

"Якщо вони не займуть позицію проти цієї ситуації у Швеції, це може ще більше посилити напругу в наших відносинах", – заявив Ердоган.

"Комітет Рожави" називає себе "мережею солідарності й обміну з революційним рухом по всьому Курдистану". А Стокгольм називає організацію прихильниками Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією.

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Що цьому передувало