Усе, аби догодити Ердогану: Швеція хоче у НАТО, тому не підтримуватиме курдів

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція вирішила подати заявку на членство в НАТО. Щоб отримати схвалення Туреччини на приєднання до Альянсу, Стокгольм готовий навіть відмовитись від підтримки курдського ополчення.

В Ердогана вважають, що Швеція та Фінляндія не зробили достатньо, аби стати країнами-членами Північноатлантичного договору. З повідомлень в американських видань стає зрозумілим, що шведська влада готова практично на все, аби домогтися зеленого світла від Туреччини.

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Курдсько-турецький конфлікт: на чиїй стороні тепер Швеція

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що Стокгольм буде тепер тримати дистанцію від курдсько-сирійського ополчення YPG. Відгалуження від цієї організації, що має назву PYD, у Туреччині вважаються продовженням Робітничої партії Курдистану (PKK – 24 канал).

Цей крок зроблено за кілька днів до поїздки прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона до Анкари, щоб спробувати переконати президента Туреччини Таїпа Ердогана дозволити Швеції приєднатися до військового альянсу,

– пишуть Reuters.

Потрібно розуміти, що PKK є терористичним угрупуванням за турецькими законами, оскільки в 1980 році вона розпочала проти Анкари війну. Окрім того, варто зазначити, що визнали терористами партію також країни Європи та Америки.

Однак Швеція разом із США та кількома країнами НАТО підтримала саме ополчення YPG в боротьбі проти Ісламської держави, чим, звісно, була незадоволена Туреччина. Але тепер рух Стокгольму до членства в Північноатлантичному договорі змушує переглянути ставлення до народної армії курдів.

Хто такі курди Курди відомі тим, що вони є найбільшою етнічною групою, яка не має власної держави. Близько 25 – 35 мільйонів курдів проживають на території Туреччини, Ірану, Іраку, Сирії та Вірменії. З 1984 року воєнне протистояння між турецькою державою та РПК призвело до загибелі понад 40 тисяч осіб та до вимушеного переселення сотень тисяч людей.

Детальніше: Курди відомі тим, що вони є найбільшою етнічною групою, яка не має власної держави. Близько 25 – 35 мільйонів курдів проживають на території Туреччини, Ірану, Іраку, Сирії та Вірменії. З 1984 року воєнне протистояння між турецькою державою та РПК призвело до загибелі понад 40 тисяч осіб та до вимушеного переселення сотень тисяч людей.Детальніше: DW

Наразі заявку Швеції схвалили 28 із 30 країн НАТО. Окрім Туреччини, поки "має вимоги" до Стокгольму також Угорщина.

Нагадаємо, американське видання Bloomberg заявило, що Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року. Крім того, шанси, що це станеться наступного року також невисокі.

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