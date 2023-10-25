Туреччина погодилась на вступ Швеції до НАТО: Угорщина ж почала вставляти палиці в колеса

Спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш підписав протокол про вступ Швеції до НАТО. Водночас парламент Угорщини відхилив пропозицію провести голосування щодо цього.

Варто зауважити, що угорські посадовці неодноразово заявляли, що Будапешт не буде останнім членом, який підтримає заявку Швеції.

Зволікання Угорщини та Туреччини раніше розчарували інших союзників по НАТО, які швидко погодилися прийняти Швецію і Фінляндію до Альянсу після того, як вони відмовилися від свого багаторічного військового нейтралітету.

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Протокол про вступ Швеції до НАТО, який напередодні підписав президент Туреччини Реджеп Ердоган, схвалив і спікер Нуман Куртулмуш. Наразі заявку про вступ передали до Комісії у закордонних справах Туреччини.

Своєю чергою, парламент Угорщини відхилив пропозицію провести голосування щодо схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО. За інформацією АР, керівна угорська партія "Фідес" на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном з липня 2022 року гальмує заявку Швеції на приєднання до Альянсу.

Будапешт стверджує, що шведські політики говорять "відверту брехню" про стан демократії в Угорщині. За словами опозиційної депутатки Агнеш Вадаї, у вівторок, 24 жовтня, угорські депутати заблокували пропозицію про призначення голосування щодо ратифікації шведської заявки.

За її словами, наступний можливий час для голосування настане лише під час парламентської сесії, яка розпочнеться 6 листопада.

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Вступ Швеції до НАТО