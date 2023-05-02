Рішення про членство України в НАТО залежить від 4 країн, – Кулеба

Наразі рішення про членство України в НАТО залежить від чотирьох країн-членів Альянсу. Одна з них – велика і важлива.

Про це в інтерв'ю 1+1 заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 Канал.

Цікаво США відомо, що Україна готує наступ у наступні тижні

Членство України в НАТО залежить від 4 країн

Міністр закордонних справ України сказав, від кого залежить членство нашої держави в НАТО.

Від десь чотирьох країн-членів Альянсу, одна з них – особливо велика і важлива у НАТО,

– зазначив Кулеба,

Він додав, що одна з цих країн "почала хитатися" з приводу членства України в Альянсі.

Варто прочитати На карту поставлено багато – Зеленський спрогнозував майбутнє світу в разі окупації України

За якої умови Україна вже була б у НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що найкращі гарантії безпеки для України – це НАТО. Адже там:

є велика кількість потужних держав та сучасної зброї,

країни вводили санкції та надавали фінансову допомогу, зокрема, ту, яку отримала Україна.

Всі зрозуміли міцність цього Альянсу,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що НАТО – це про захист, а не про наступ, і Україна також хотіла б бути захищеною.

"Остання наша зустріч з Єнсом Столтенбергом (генеральний секретар НАТО – 24 Канал) була краща за всі інші. Я йому дуже вдячний. Але знову ж таки – це союзне рішення", – заявив український лідер.

На думку глави держави, якби рішення про вступ в НАТО залежало від Столтенберга, то Україна вже була б в Альянсі.