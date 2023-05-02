Рішення про членство України в НАТО залежить від 4 країн, – Кулеба
Наразі рішення про членство України в НАТО залежить від чотирьох країн-членів Альянсу. Одна з них – велика і важлива.
Про це в інтерв'ю 1+1 заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 Канал.
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Членство України в НАТО залежить від 4 країн
Міністр закордонних справ України сказав, від кого залежить членство нашої держави в НАТО.
Від десь чотирьох країн-членів Альянсу, одна з них – особливо велика і важлива у НАТО,
– зазначив Кулеба,
Він додав, що одна з цих країн "почала хитатися" з приводу членства України в Альянсі.
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За якої умови Україна вже була б у НАТО
Президент Володимир Зеленський заявив, що найкращі гарантії безпеки для України – це НАТО. Адже там:
- є велика кількість потужних держав та сучасної зброї,
- країни вводили санкції та надавали фінансову допомогу, зокрема, ту, яку отримала Україна.
Всі зрозуміли міцність цього Альянсу,
– зауважив Зеленський.
Він додав, що НАТО – це про захист, а не про наступ, і Україна також хотіла б бути захищеною.
"Остання наша зустріч з Єнсом Столтенбергом (генеральний секретар НАТО – 24 Канал) була краща за всі інші. Я йому дуже вдячний. Але знову ж таки – це союзне рішення", – заявив український лідер.
На думку глави держави, якби рішення про вступ в НАТО залежало від Столтенберга, то Україна вже була б в Альянсі.