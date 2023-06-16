Байден підтримує спрощений вступ України в НАТО, – Politico

На зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Джо Байден заявив, що він готовий до спрощення шляху України до Альянсу, проте точних термінів вступу після перемоги над Росією він не називає. Офіційно про це президент США може оголосити на саміті НАТО у Вільнюсі.

Джо Байден прихильно ставиться до скасування Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для України, яке раніше пропронував Столтенберг. Це має спростити шлях до НАТО, але все ще є компромісним рішенням. Натомість Зеленський на липневому саміті Альянсу хоче почути чіткі гарантії безпеки та терміни вступу України.

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НАТО скасує План дій щодо членства для України

Двоє високопоставлених чиновників з Білого дому підтвердили, що Байден вітав би ідею скасувати План дій щодо членства для України. Цей план зазвичай вимагає від країн провести деякі військові та демократичні реформи за порадою та допомогою Альянсу перед приєднанням до нього. Україна ж на військовому рівні вже відповідає вимогам НАТО, втім, Києву все ж доведеться запровадити певні продемократичні зміни.

Ідею про це компромісне рішення для України Байден цього тижня обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Неофіційна домовленість про скасування для України ПДЧ, запропонована Столтенбергом, за словами одного з чиновників, вже досягнута, проте публічно оголосити про це рішення президент США може на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Втім, спрощення процедури вступу для України не обов'язково означає пришвидшення процесу. План дій щодо вступу до НАТО свого часу вступив у дію для Північної Македонії 1999 року. Втім, повноправним членом Альянсу країна стала тільки 2020 року.

Та Іво Даалер, експосол США у НАТО, заявив, що скасування ПДЧ для України є "значним" кроком.

Це означає, що ви можете набагато швидше приступити до процесу членства. Це говорить українцям, що вони наближаються,

– сказав він.

Україна готова до НАТО на рівні з Фінляндією

Деякі члени НАТО у Східній Європі підтримують швидкий вступ України до Альянсу та зауважують, що стандарти прийняття до НАТО відрізнялися для різних країн. Зокрема, остання прийнята в НАТО держава, Фінляндія, також не проходила ПДЧ. Швеція, яка має статус кандидата на членство, все ще очікує схвалення Туреччини та Угорщини на приєднання.

З військової точки зору Україна готова так само, як Фінляндія та Швеція. Вони (НАТО – 24 Канал) можуть підтвердити, що переглянуть шлях України під час саміту наступного року у Вашингтоні,

– заявив Курт Волкер.

Колишній спецпредставник США з питань України наполягає на тому, щоб Альянс показав, що він "більш налаштований" на швидкий вступ України.

Зеленський вимагає від Альянсу гарантій безпеки

Один європейський дипломат заявив, що приєднання України до НАТО – це "єдине логічне рішення". Тим часом він закликав Європу та Альянс надати Києву чіткі гарантії безпеки. На цьому наполягає і Володимир Зеленський – від саміту НАТО він також очікує для України і оголошення чіткого шляху до членства в Альянсі.

Натомість пропозиція про скасування ПДЧ не відповідає цим вимогам, але все ж може пришвидшити вступ України. Ця пропозиція водночас є і компромісом – адже деякі члени Альянсу, особливо у Східній Європі, прагнуть якомога швидшого приєднання України, навіть попри повномасштабне вторгнення.

Інші ж члени НАТО побоюються, що вступ України ще сильніше загострить стосунки Альянсу з Росією. Також голів держав турбує і 5 стаття НАТО, що зобов'язує союзників стати на бік члена, на якого напали. Негайне прийняття України фактично означало би війну НАТО з Росією.

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