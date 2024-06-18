У Білому домі сказали, за якої умови Україна вступить до НАТО

У Білому домі висловилися щодо членства України в НАТО. Там назвали умову для приєднання нашої країни до складу Альянсу.

Власне, це прокоментував на брифінгу у понеділок, 17 червня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Коли Україна вступить в НАТО

Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну,

– сказав Кірбі на брифінгу.

За його словами, США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці "зможуть це зробити".

Кірбі також заявив, що після закінчення війни в України "однаково залишиться протяжний кордон із Росією і постійна загроза безпеці для українського народу".

Відповідно до його слів, президент США Джо Байден "вірить у те, що НАТО – це майбутнє України".

"Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони (українці – 24 Канал) зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу", – додав він.

Крім цього, Кірбі заявив, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням усього необхідного.

Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО – це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти,

– резюмував Кірбі.

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