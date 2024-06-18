У Білому домі сказали, за якої умови Україна вступить до НАТО
У Білому домі висловилися щодо членства України в НАТО. Там назвали умову для приєднання нашої країни до складу Альянсу.
Власне, це прокоментував на брифінгу у понеділок, 17 червня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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Коли Україна вступить в НАТО
Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну,
– сказав Кірбі на брифінгу.
За його словами, США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці "зможуть це зробити".
Кірбі також заявив, що після закінчення війни в України "однаково залишиться протяжний кордон із Росією і постійна загроза безпеці для українського народу".
Відповідно до його слів, президент США Джо Байден "вірить у те, що НАТО – це майбутнє України".
"Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони (українці – 24 Канал) зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу", – додав він.
Крім цього, Кірбі заявив, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням усього необхідного.
Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО – це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти,
– резюмував Кірбі.
Запрошення України в НАТО: останні новини
- Генсек НАТО нещодавно наголошував, що усі погоджуються, що Україна стане членом НАТО, і підтримують рух до Альянсу.
- Також зазначив, що потрібно мати натівське озброєння, відповідати натівським стандартам і створити оборонні інституції.
- Він підкреслив, що для надання запрошення потрібен консенсус. Однак наразі його там ще не досягли.