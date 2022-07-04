Росію можна відкинути в цивілізаційний мезозой: 5 кроків, які мають зробити Україна і світ

До війни я мав низку розмов з нашими дипломатами, які переконували мене в тому, що позаблоковий статус України – це дуже вигідний козир, який потрібно грамотно розігрувати.

Аргумент про нейтральність віджив своє

В якості прикладу вони зазвичай наводили послідовно позаблокових на той момент Фінляндію та Швецію. Цікаво було би поспілкуватися з ними зараз, особливо про фінів та шведів, які моментально переглянули свою нейтральність, побачивши, на які звірства здатна путінська зграя.

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Приборкати психопата можна гуртом

Отже членство НАТО – єдиний безпековий формат, який може дозволити розраховувати на відносно безпечне майбутнє. Відносно, тому що існування Росії робить відносним будь-що в цьому світі.

Але до цього членства треба якось проіснувати. Варіант лише один – модернізувати військо, озброюватись, знищувати ворога, поки світ знекровлюватиме його санкціями та іншими "спецопераціями", мета яких – відкинути Росію в цивілізаційний мезозой, оскільки дипломатія не працює, а сила – єдине, що розуміють росіяни.

Актуальне Росія переходить до нового етапу в Україні

Світ зараз – ніби медичний консиліум, який вирішує, як приборкати або приспати небезпечного психопата. Щоб зрозуміти кількість та рівень залучених фахівців, можна переглянути склад учасників зустрічей в Рамштайні або склад нової групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України, яка днями почала роботу.

На нас чекають важкі часи. Можливо, не менш важкі, ніж ми вже пережили. Але ми вже точно не самі, а, значить, ми точно переможемо.

Важливе – Путін намагається всадовити Україну за стіл перемовин саме зараз: дивіться відео