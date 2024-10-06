Союзники на "Рамштайні" запропонують конкретні кроки щодо вступу України до НАТО, – WP

Володимир Зеленський представить план перемоги на зустрічі контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". На цьому засіданні, яке пройде за участю президента США Джо Байдена, очікуються нові кроки в підтримці нашої країни.

Про це пишуть у The Washington Post. Зауважимо, що нова зустріч "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня.

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Країни НАТО запропонують кроки щодо вступу України до альянсу

За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Попри те, що такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва, це стане важливим сигналом для України.

У виданні пишуть, що українські чиновники висловлюють побоювання, що президентські вибори у Сполучених Штатах, які відбудуться вже зовсім скоро, можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки.

Президент Зеленський і його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати План перемоги, який міг би стати важливою частиною його політичної спадщини. Однак навряд чи Білий дім зараз вживатиме будь-яких дій, аби не поставити під загрозу передвиборчу кампанію Камали Гарріс, заявили чиновники.

В умовах бойових дій, що тривають, і труднощів на фронті думки українців поступово змінюються. Хоча Київ не має наміру поступатися своїми територіями, все більше жителів України, як пише WP, готові до тимчасових компромісів, якщо вони забезпечать членство в НАТО або гарантії безпеки від союзників.

Несподіване транскордонне вторгнення України в Курську область Росії влітку стало для неї підйомом бойового духу всередині країни та заявою союзникам про те, що вона все ще здатна здобути перемогу на полі бою.

Однак цей наступ значною мірою застопорився, тоді як Україна продовжує втрачати позиції у своїх східних регіонах, включно з містом Вугледар, яке було захоплене цього тижня.