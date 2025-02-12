Законне місце України – в НАТО, – глава Міноборони Великої Британії
- Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що Україна повинна стати членом НАТО, але це займе багато часу.
- Гілі підкреслив важливість посилення підтримки України та європейської безпеки.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що запрошення України до НАТО "не буде" без згоди найважливішої держави альянсу.
Міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що Україна повинна стати членом НАТО. Однак, цей процес потребуватиме багато часу.
На пресконференції 12 лютого після засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі Гілі заявив, що країни, які були на засіданні, мають забезпечити державі якомога сильнішу позицію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
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Що заявив Гілі про Україну
Міністр оборони Британії зауважив, що він завжди чітко заявляв, що законне місце України – в НАТО. Окрім цього, він також згадав про заяву глави Пентагону Піта Гегсета щодо того, що вступ України до Північноатлантичного альянсу та повернення до кордонів 2014 року є нереалістичним.
На думку Гіллі, цією заявою він підтвердив свою прихильність до подальшої участі в Контактній групі з питань оборони України. Очільник британського Міноборони додає, що президент США Дональд Трамп, як і Велика Британія, хоче бачити довгострокове вирішення війни Росії з Україною.
Це рішучість працювати пліч-о-пліч, але також бачити, як інші країни, особливо в Європі, посилюють підтримку України. І ми будемо посилювати підтримку, будемо робити більше для європейської безпеки, більше оборонних витрат – ми будемо це робити",
– каже Гілі.
Водночас, як повідомляє "Європейська правда", міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що після заяв глави Пентагону Піта Гегсета запрошення України до Північноатлантичного альянсу "не буде".
За його словами, якщо немає згоди найважливішої держави в НАТО, то не варто "створювати собі надії, що це запрошення буде, що воно якось впаде з неба". Однак, глава польського Міноборони додає, що потрібно робити все для того, щоб Україна виграла війну, а встановлений мир був справедливим.