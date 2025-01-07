Розумію "почуття" Росії, – Трамп зробив нову заяву щодо членства України в НАТО

Дональд Трамп звинуватив у нападі Росії на Україну адміністрацію Джо Байдена. Мовляв, якби чинний президент США не допустив можливості вступу нашої країни до НАТО, то жодної війни не було б.

Республіканець наголосив, що Росія, буцімто, побачила, що команда Байдена "некомпетентна", а тому наважилася на вторгнення в Україну, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Трамп натякнув, що проти України в НАТО

Політик заявив, що Росія, мовляв, багато років говорила, що НАТО не повинно втручатися у справи України, а Байден узяв і пішов проти "усталеного порядку", сказавши, що українці повинні мати можливість приєднатися до Альянсу.

За словами Трампа, це означало б, що НАТО опинилося б прямо на порозі у Росії. І він нібито може зрозуміти "почуття" Москви з цього приводу.

"Коли я почув, як Байден вів переговори, я сказав, що це закінчиться війной, і так і вийшло", – додав політик.

Крім того, республіканець наголосив, що якби не він, то НАТО зараз би існувало. Він закликав членів Альянсу витрачати 5 відсотків на оборону.