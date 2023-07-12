Допомагатимуть, щоб Україна стояла на місці, – Світан жорстко розкритикував позицію Німеччини

Німеччина відмовляється постачати Україні далекобійні ракети TAURUS. Також є інформація, що Німеччина блокуватиме вступ України до НАТО. Держава має певні домовленості з Росією та не хоче їх втрачати.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, фінансові зв'язки Росії та Німеччини тільки збільшуються.

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Позиція Німеччини

Німеччина неодноразово заявляла, що чи не найбільше допомагає Україні. Роман Світан вважає, що позиція Німеччини має такий вигляд: "Ви стійте на місці, а ми будемо давати все, щоб ви не рухались".

На думку полковника ЗСУ у запасі, свого часу Німеччина не протидіяла окупації Росією Криму, частини Донецької та Луганської областей.

Німці проти того, щоб ми вступили до НАТО, бо є певні фінансові відносини з Росією. Вони досі є та навіть збільшуються, якщо враховувати зниження цін на деякі носії у росіян. Німці не хочуть втрачати російський ринок. Фінансові умови враховують те, що нас не приймуть до НАТО,

– сказав він.

Світан про позицію Німеччини: дивіться відео

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