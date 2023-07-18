Зараз Україна виконує роботу НАТО, – Волкер про криваві плани Кремля і наше протистояння

Уже понад 500 днів наші військові борються за незалежність рідної держави. Їх не лякає чисельна перевага ворога як в особовому складі, так і техніці. Курт Волкер вирішив окреслити те, що зараз робить Україна.

Своїми думками щодо війни, розв'язаної Росією, поділився колишній Спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер. Він проаналізував ситуацію та наголосив, що необхідно зосередитися на майбутньому.

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Слід зосередитися на майбутньому

За словами Курта Волкера, іноді вкрай непросто оцінити значення значних глобальних змін. Особливо в моменті. Адже аналіз, інстинкти та дії ґрунтуються на вже наявних знаннях. Через це ми схильні зосереджуватися на минулому, натомість терміново необхідно сконцентрувати увагу на майбутньому. Цим закликом він спробував пояснити те, що відбулося під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Альянс дуже добре впорався з тим, що він вже вміє робити. Він підтвердив своє "залізне" зобов'язання захищати кожен дюйм своєї території, підтвердив ядерну стратегію НАТО, ухвалив оборонні плани для всіх регіонів альянсу, ще раз пообіцяв, що кожна країна-член витрачатиме на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП, і розглянув широкий спектр проблем безпеки,

– наголосив Волкер.

Він звернув увагу на те, що Фінляндію привітали як нового члена НАТО. Також невдовзі має завершитися процес ратифікації Швеції. Крім того, члени Альянсу пообіцяли, що зміцнять свій східний фланг. Таким чином вони відповідатимуть на агресію з боку Росії.

Водночас Курт Волкер назвав "найбільш позитивну і недостатньо висвітлену подію". За його словами, мовиться про переорієнтацію Туреччини на решту своїх союзників з деяких критичних питань.

Власне, Реджеп Ердоган більше не перечить ратифікації членства Швеції в НАТО. Крім того, він висловився щодо прийняття України до Альянсу. Президент Туреччини також схвалив поставки Bayraktar в Україну. А ще він уклав угоду зі США, яка передбачає покупку F-16 Туреччиною.

Усі ці події свідчать про те, що НАТО є більш згуртованим і здатним захищати своїх членів, ніж це було впродовж багатьох років. Це позитивні результати,

– додав Волкер.

Але не все так просто. Колишній Спеціальний представник звернув увагу на те, що Альянс критикує Росію через вторгнення, а також продовжує надавати Україні зброю. Але, за словами Волкера, у НАТО, "здається, так і не зрозуміли, що означає вторгнення Москви для європейської безпеки". Він переконаний, що воно змінило все.

Він звернув увагу на те, що раніше НАТО міг роками утримувати нових членів у позиції очікування. Альянс наполягав на проведенні реформ, а також зважував геополітичні наслідки кожного рішення, пов'язаного з розширенням.

"В умовах відносного миру в Європі можна було з упевненістю припустити, що та ж стратегія безпеки, яка використовувалася в минулому, спрацює і в майбутньому", – зауважив він.

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Але Путін і його війна змінили все

Волкер наголосив, що Кремль за часів Владіміра Путіна відкрито взяв курс на територіальну експансію. Диктатор прагне відтворити російську імперію, "збираючи землі". І саме Путін розв'язав велику війну в Європі, яка торкнулася кожної без винятку країни на континенті, а також багато держав за його межами.

Він підкреслив, що через війну мільйони українців змушені були втекти до Європи, щоб врятувати свої життя. Війна Росії проти України спричинила:

масову інфляцію, почасти пов'язану з перебоями в енергопостачанні,

порушила світові поставки продовольства та судноплавство Чорним морем,

стала причиною майбутніх економічних негараздів через політику санкцій і необхідність підтримувати держбюджет України,

виснажила оборонні ресурси Європи.

Якщо Путін не зазнає поразки в Україні, буде ще гірше. У своєму прагненні відновити імперію він зверне свій погляд на Естонію, Латвію, Литву і навіть Фінляндію – всі країни-члени ЄС і НАТО, які раніше були частиною Російської імперії, і які Альянс зобов'язаний захищати,

– наголосив Волкер.

За його словами, якщо війна Росії проти України припиниться, то країна-агресорка перегрупується. Вона готуватиметься до нового нападу. Він підкреслив, що ніхто не почуватиметься у безпеці, коли "на порозі" Європи буде авторитарна, імперіалістична Росія. Власне, це й штовхнуло Фінляндію та Швецію стати членами НАТО, хоч раніше вони не надто горіли.

Пригадав Волкер саміт НАТО у 2008 році. Тоді Україна не отримала жодних запевнень, а лише обіцянку, що "одного дня стане членом Альянсу". Він підкреслив, що реального процесу для досягнення цієї мети не існує.

За словами Волкера, формулювання Вільнюського саміту можна вважати слабкими. Вони підкреслюють, що Україну запросять тоді, коли "всі члени Альянсу погодяться". Це, наголосив він, демонструє, що наразі вони не згодні. Також у НАТО очікують, коли "умови будуть виконані". А це означає, що нашій державі потрібно буде ще і якісь умови виконати. Причому, додав він, залишається невизначеною точна природа цих умов.

Це не просто втрачена можливість. Це відображає нерозуміння того, що характер європейської безпеки змінився. Україна наразі виконує роботу за НАТО – бореться за захист кордонів вільної Європи,

– підкреслив Волкер.

Київ не повинен "застрягти у залі очікування НАТО"

За його словами, наша держава більш спроможна у військовому плані, ніж більшість членів НАТО. І боронить Україна ті цінності, на яких Альянс і ґрунтується. Тим часом Росія напала, адже "прагне перемогти ці цінності".

Якщо Київ застрягне в залі очікування НАТО, це дасть Путіну зелене світло для нового нападу,

– наголосив Волкер.

Він зазначає, що Україна, звичайно ж, спочатку повинна виграти війну. Волкер додав, що наша держава поступово це робить. Водночас Києву потрібно продовжувати наполягати на членстві в НАТО та прискоренні прийняття законодавства ЄС, необхідного для прийняття. За його словами, поза цими блоками в нашої держави немає майбутнього.

Колишній Спеціальний представник зауважив, що наразі існує фундаментальна розбіжність між зобов'язаннями НАТО щодо безпеки та відмовою надати Україні чіткий шлях до членства. Він підкреслив, що цю розбіжність необхідно терміново усунути. Щоб уже наступного року нашу державу запросили до Альянсу.

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В інакшому випадку складно уявити, що НАТО зможе захистити Європу без України. Особливо з урахуванням того, що Росія претендує на території країн, які входять до Альянсу, підкреслив Волкер.