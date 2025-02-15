Путіну це не сподобається: на Мюнхенської конференції обговорюють альтернативу НАТО для України

На Мюнхенській безпековій конференції неодноразово порушувалось питання щодо гарантій безпеки для України у вигляді її членства в НАТО. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Дональд Трамп не готовий говорити про вступ нашої країни в Альянс.

Таку саму позицію посідають й деякі європейські країни, як зазначив ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, що перебуває в Мюнхені. До слова, Трамп напередодні заявив, що на сьогодні не бачить можливості, за якої Росія дозволить Україні приєднатися до НАТО.

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Є страх ескалації

Ткіє зауважив, що сьогодні США мають ще жорсткішу позицію проти членства нашої в Альянсі, ніж до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Проте навіть тоді проти членства України виступала, наприклад, Німеччина – одна з ключових європейських держав – та інші впливові європейські країни.

Тому і не розглядався такий варіант у якості надання гарантій безпеки України. Про це говорив Генсек НАТО Марк Рютте, наголошуючи на тому, що не було домовленості про те, що Україну візьмуть в Північноатлантичний альянс в обмін на припинення вогню.

Зверніть увагу! Президент України, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, сказав, що Сполученні Штати ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО. Це, за його словами, "питання до політики США". Проте це не означає, що Україна не змінить цю політику.

Відповідно під час Мюнхенської конференції це питання, як сказав ведучий, серйозно не обговорюється через те, що є побоювання щодо ескалації з боку Росії, і що Путіну це не сподобається.

Проте зараз обговорюється альтернативний варіант. Йдеться про введення в Україну європейських миротворців, які не будуть перебувати в межах місії НАТО. Проте потрібно, щоб вони могли відбиватися і воювати за Україну у разі нападу з боку Росії. В іншому випадку Путін зможе знову атакувати,

– пояснив Даніель Ткіє.

Якщо миротворці не будуть мати мандат на конкретну участь в бойових діях, то у разі наступу окупантів, за його словами, в цій місії не буде сенсу.

Зазначимо, що республіканець Ліндсі Грем заявив, що у разі нового вторгнення Росії, відбудеться негайний вступ України в НАТО. На думку Грема, якщо Путіну буде доведено, що таке станеться, він не наважиться ще раз напасти на територію України.