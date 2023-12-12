В Австрії виступили проти переговорів про вступ України в ЄС: Київ відповів на скандальну заяву

Україна стоїть на порозі початку перемовин щодо її вступу до ЄС. Раніше в Австрії висловилися проти цього процесу, тож в Україні відреагували.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у коментарі кореспондентці 24 Каналу Софії Назаренко прокоментувала заяву канцлера Австрії, який виступає проти прискореної процедури вступу України до ЄС. За словами Стефанішиної, під час зустрічі з австрійською делегацією вона не побачила натяків на блокування з їхнього боку.

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Позитивний сигнал дуже важливий

Канцлер Австрії зробив заяву проти початку переговорів про вступ України до ЄС під час виступу у парламенті. За словами Стефанішиної, австрійський парламент все одно ухвалив рішення "на підтримку позитивного сигналу всім країнам розширення".

Крім того, сьогодні на полях засідання Ради ЄС із загальних питань українська міністерка мала двосторонню зустріч з австрійською колегою.

Вона (міністерка Австрії з європейських справ – 24 Канал) також говорила, що жодних натяків на блокування рішення немає,

– сказала Стефанішина.

Українська міністерка каже, що позитивний імпульс для всіх країн історично важливий зараз і у майбутньому він може запобігти формуванню "острівців нестабільності" в тих чи інших регіонах.

Вступ України до ЄС – чи буде початок перемовин