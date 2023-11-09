Замість членства: в Орбана запропонували альтернативу вступу України в ЄС

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що наразі нібито немає способу й можливості почати переговорити про вступ України в Євросоюз. Тому він запропонував альтернативу для нашої країни замість членства у ЄС.

Зокрема, мовиться про так зване привілейоване партнерство. Щоправда, сам Гуляш не пояснив, що саме означає це поняття для України.

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Гуляш зазначив, що Угорщина солідарна з Україною і надає значну фінансову та гуманітарну підтримку в ситуації, що склалася через повномасштабне вторгнення Росії.

Водночас він наголосив, що це не змінює факт, що наша держава буцімто не виконала умови, що необхідні для початку перемовин про вступ до ЄС і нібито не наблизилася до них за останній час.

Ми повинні погодитися з колишнім комісаром Євросоюзу Юнкером, який говорить, що прийняття України було б величезною помилкою і помилкою,

– сказав Гуляш.

Довідка! Жан-Клод Юнкер, який є колишнім президентом Єврокомісії, заявляв, що Україні "не варто давати неправдиві обіцянки щодо швидкого вступу до ЄС".

Зокрема, не називаючи конкретних прикладів, він сказав, що Україна поки що не відповідає критеріям для членства в Європейському Союзі через корумпованість та відсутність реформ.

Саме тому глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини наголосив, що нашій державі варто запропонувати так зване привілейоване партнерство. Однак що означає це поняття і що воно дасть Україні – він не пояснив.

Наостанок Гуляш, як приклад того, чому Україна нібито не може вступити в ЄС, навів буцімто погане ставлення до угорців, що проживають у нашій державі, а також ситуацію з корупцією.

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