Україна та ЄС мають почати передвступні переговори до кінця цього року, – Кулеба
Джерело:Міністерво закордонних справ
Наша держава очікує на відчутні практичні результати Саміту Україна – ЄС та позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії. Перевступні переговори мають початися до кінця 2023-го року.
Про це під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує 24 Канал.
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"Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді"
Кулеба зазначив, що наша держава має високі очікування від Саміту Україна – ЄС, який запланований на 3 лютого, та спільного засідання Уряду України та Коледжу ЄС напередодні.
"Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій", – підкреслив міністр. Також він додав, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь вже цієї весни.
Окрім того, наша держава очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію Саміту.
Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді,
– підкреслив Кулеба.
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Зеленський розповів, коли Україна розпочне перемовини щодо вступу до ЄС
- 19 січня до Києва з робочим візитом прибув президент Євроради Шарль Мішель. Посадовець зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив умови й терміни вступу України до ЄС.
- Пізніше на пресконференції президент заявив, що Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо майбутнього членства в Євросоюзі.
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