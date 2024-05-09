Шлях буде складним, але ми дотримаємося цієї обіцянки, – Мецола про вступ України до ЄС
Україна обов'язково стане членом Європейського Союзу. Однак, цей шлях буде складним.
Про це на другому Міжнародному саміті міст і регіонів заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає 24 Канал.
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"Україна – це Європа, а Європа – то є Україна"
Під час свого виступу високопосадовиця прокоментувала майбутнє України як члена Європейського парламенту.
Це та обіцянка, яку ми зробили минулого грудня, та обіцянка, над якою працював Європейський парламент від перших днів. Це обіцянка, яку ми обов'язково дотримаємо. Шлях до вступу, безумовно, буде складним,
– заявила Мецола.
Водночас додала, що український шлях багато в чому є унікальним. Адже треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури та економіки.
Але Європейський парламент, Європейський Союз буде готовий допомагати. Ми повернемося й відбудуємо разом. Тому що Україна – це Європа, а Європа – то є Україна. І в цьому полягає наше партнерство заради перемоги. Слава Україні!
– підкреслила очільниця Європарламенту.
Зауважимо, що вранці 9 травня Роберта Мецола опублікувала допис у соцмережі X, раніше відомій як твітер. Зокрема, зазначила: "Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи".
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Коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС
- Зауважимо, в інтерв'ю 24 Каналу пані посол ЄС в Україні відповіла, коли можуть початися переговори про вступ нашої держави.
- Катаріна Матернова підтвердила, що Україна рухається в правильному керунку.
- "І я думаю, що в червні офіційно почнуться переговори", – сказала пані посол.
- Водночас зазначила, якщо поглянути на процес розширення, те, що для цього потрібно, і рівень консенсусу, необхідний з боку ЄС, то рух України – дуже швидкий.
- Зокрема, пройшло тільки 4 дні після повномасштабного вторгнення, а Україна вже подала запит на вступ. Також дуже швидко дала відповіді на велетенський бюрократичний опитувальник. Уже через 3 місяці отримала статус кандидата, а в грудні 2023 – зелене світло від європейських лідерів на переговори про вступ.
- "Тож я вважаю цю динаміку дуже позитивною. І я не бачу, що є якась невідповідність між політичними сигналами та ймовірним початком процесу у червні. Буде дуже сумно, якщо ми цей процес у червні не почнемо, але я дуже сподіваюся, що все буде добре", – підкреслила Матернова.