Як Євросоюз оцінює реформи в Україні: у Єврокомісії дали потужну відповідь
Єврокомісар з енергетики Марош Шефчович заявив, що Єврокомісія загалом позитивно оцінює реформи, які виконала Україна. Згодом детальну оцінку виконання чотирьох необхідних рекомендацій Єврокомісія представить Раді ЄС.
Цю оцінку представлять в усному форматі. Про це Шефчович заявив під час пресконференції за результатами засідання Колегії Єврокомісії, передає кореспондентка 24 Каналу.
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У Єврокомісії висловилися щодо реформ в Україні
Єврокомісар наголосив, що Україна докладає багато зусиль і працює у складних умовах. За його словами, раніше Києву порекомендували попрацювати ще над чотирма пунктами, які є необхідними для початку переговорів про вступ.
Два з них були пов'язані з офісами НАБУ – збільшення штату та розширення повноважень цього офісу. І ще кілька законів знаходяться на розгляді – про лобіювання та національні меншини. Я б сказав, що все було оцінено дуже позитивно,
– сказав єврокомісар.
На питання чи вжила Україна всі необхідні заходи щодо розширення прав національних меншин, Шефчович відповів, що Київ ще працює над цим.
"Я думаю, що це одне з питань, яке ще не вирішене. Але ми знаємо, що тут також було досягнуто значного прогресу", – сказав він.Зверніть увагу! Очікується, що Єврокомісія представить Раді ЄС усну оцінку для України наступного тижня. Як піде процес далі – залежить від Ради Євросоюзу.
ЄС може незабаром запропонувати рамки для вступу України
- Журналісти видання Bloomberg, з посиланням на слова віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, зауважили, що Європейський Союз планує запропонувати рамки переговорів про вступ України до ЄС вже цього тижня. Це сталося після того, як Україна виконала 4 додаткові рекомендації ЄС щодо початку переговорів про вступ.
- За даними видання, переговорні рамки окреслюють керівні принципи та засади переговорів про вступ до ЄС. Європейська Рада має представити ці рамки на початку переговорів. Крім того, Європейська Комісія ініціювала ретельний аналіз з метою оцінки відповідності українського законодавства законодавству ЄС.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тим часом заявив, що Україна швидко рухається до членства в ЄС. Зокрема, він наголосив, що наша держава очікує на переговорну рамку зі сторони Єврокомісії вже в березні 2024 року.