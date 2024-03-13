Як Євросоюз оцінює реформи в Україні: у Єврокомісії дали потужну відповідь

Єврокомісар з енергетики Марош Шефчович заявив, що Єврокомісія загалом позитивно оцінює реформи, які виконала Україна. Згодом детальну оцінку виконання чотирьох необхідних рекомендацій Єврокомісія представить Раді ЄС.

Цю оцінку представлять в усному форматі. Про це Шефчович заявив під час пресконференції за результатами засідання Колегії Єврокомісії, передає кореспондентка 24 Каналу.

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У Єврокомісії висловилися щодо реформ в Україні

Єврокомісар наголосив, що Україна докладає багато зусиль і працює у складних умовах. За його словами, раніше Києву порекомендували попрацювати ще над чотирма пунктами, які є необхідними для початку переговорів про вступ.

Два з них були пов'язані з офісами НАБУ – збільшення штату та розширення повноважень цього офісу. І ще кілька законів знаходяться на розгляді – про лобіювання та національні меншини. Я б сказав, що все було оцінено дуже позитивно,

– сказав єврокомісар.

На питання чи вжила Україна всі необхідні заходи щодо розширення прав національних меншин, Шефчович відповів, що Київ ще працює над цим.

"Я думаю, що це одне з питань, яке ще не вирішене. Але ми знаємо, що тут також було досягнуто значного прогресу", – сказав він.

ЄС може незабаром запропонувати рамки для вступу України

Журналісти видання Bloomberg, з посиланням на слова віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, зауважили, що Європейський Союз планує запропонувати рамки переговорів про вступ України до ЄС вже цього тижня. Це сталося після того, як Україна виконала 4 додаткові рекомендації ЄС щодо початку переговорів про вступ.

За даними видання, переговорні рамки окреслюють керівні принципи та засади переговорів про вступ до ЄС. Європейська Рада має представити ці рамки на початку переговорів. Крім того, Європейська Комісія ініціювала ретельний аналіз з метою оцінки відповідності українського законодавства законодавству ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тим часом заявив, що Україна швидко рухається до членства в ЄС. Зокрема, він наголосив, що наша держава очікує на переговорну рамку зі сторони Єврокомісії вже в березні 2024 року.

Очікується, що Єврокомісія представить Раді ЄС усну оцінку для України наступного тижня. Як піде процес далі – залежить від Ради Євросоюзу.