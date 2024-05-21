В Євросоюзі виступають за відкриття переговорів про вступ з Україною до кінця червня

Євросоюз планує організувати проведення першої міжурядової конференції, яка відкриє офіційні переговори про вступ з Молдовою та Україною, до кінця червня.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

Читайте також Україна готується до переговорів про вступ до ЄС: Угорщина знову вставляє палки в колеса

Переговори про вступ

Наразі в Раді ЄС головує Бельгія, яка і визначає порядок денний засідань. Бельгійська сторона хоче відкрити переговори до кінця свого правління в Раді ЄС.

Ми все ще налаштовані провести міжурядову конференцію під час нашого головування до кінця червня. Це стосується як Молдови, так і України,

– пояснила Аджа Лябіб.

Заступник міністра закордонних справ Литви Сімонас Шатунас вважає, що "час проведення конференції настав" і закликав зробити це в червні цього року. За надання "зеленого світла" для України виступає і французька сторона. Державний секретар Франції з європейських справ Жан-Ноель Барро каже, що його уряд закликає "до ефективного початку переговорів до закінчення бельгійського головування".

Позиція Швеції

Міністерка з європейських питань уряду Швеції Джессіка Росвалл заявила, що Швеція також підтримує негайний початок перемовин з Україною про вступ до Євросоюзу. Вона додала, що сподівається переконати Угорщину стати на бік України.

З боку Швеції ми виступаємо за те, щоб конференція відбулася до літа під час головування Бельгії. Це наша мета,

– сказала Джессіка Росвалл.

Позиція Румунії

Державна секретарка з європейських питань МЗС Румунії Даніела Гітман зазначила, що під час сьогоднішнього засідання Ради із загальних справ румунська сторона знов нагадає "про амбітний графік, який передбачатиме швидке ухвалення переговорних рамок як для України, так і для Республіки Молдова". Бухарест також підтримує проведення перших міжурядових конференцій до кінця бельгійського головування.

Ми всі знаємо, що обидві країни, і Україна, і Республіка Молдова, перебувають під величезним тиском Росії, і ми повинні бути разом з цими країнами в просуванні європейським шляхом,

– сказала Даніела Гітман.

Зеленський про вступ до ЄС та НАТО

Володимир Зеленський заявив, що українське представництво з інструментального та операційного боку зробило все для того, аби вже у червні 2024 року у Євросоюзі відкрили перемовини з нашою державою про вступ.

Президент стверджує, що переконаний у тому, що "все вийде". Адже, за його словами, "навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими". Зеленський також закцентував на активній роботі українських дипломатів у цьому напрямку.