Вступ України до Євросоюзу: що таке скорочена процедура і скільки треба чекати

Дуже цікаве явище цієї скороченої процедури. Офіційно її раніше ніколи не було. Тобто, це більше політична заява, щоб підтримати український опір і надати політичний сигнал щодо нашого членства. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Першими це придумали поляки. Згодом цю ініціативу підхопив прем'єр-міністр Словаччини.

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Коли Україна може стати членом ЄС

Одразу потрібно пояснити, що це (скорочена процедура – 24 канал) не означає вступ завтра. Ця процедура покликана пришвидшити для нас проходження того шляху до членства, яким йдуть інші країни 8 – 10 років, виконуючи попутно всі 35 глав реформ, передбачених за планом.

Ми зараз можемо пройти цей шлях за 2 – 3 роки. При тому, що вже зараз ми бачимо швидкий прогрес, коли з моменту подання заявки минуло трохи більше ніж тиждень, а вже 7-го березня Рада ЄС на рівні постійних представників дала доручення Єврокомісії готувати висновок.

Наприклад, якщо ми візьмемо Боснію, то для цієї країни від дня подання заявки до підготовки висновку минув рік.

Україна може увійти до ЄС за скороченою процедурою / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Чому раніше Україні не пропонували скорочену процедуру

Потрібно сказати, що у 2014-му році, після Революції Гідності, ЄС так само був дуже в захваті. Ми тоді дуже швидко підписали Угоду про Асоціацію. Далі була обіцянка повноправного членства.

Тодішній президент Порошенко сказав, що це буде дуже швидко. Проте обіцяного не сталося тому, що тоді Європа побоялася війни. А вже після підписання "Мінська" європейці побачили, що справа йде до замороження конфлікту. Тому остаточно відмовилися проявляти ініціативу в площині української євроінтеграції. Останнім рухом назустріч тоді став безвіз.

Зараз же ситуація кардинально відрізняється. Тепер у Брюсселі бачать, що ми дійсно захищаємо Європу. Кожен конфлікт в тому чи іншому масштабі штовхає європейську сторону і нас назустріч один з одним.

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