У Держдепі США заявили, що Україні запропонують "конкретні шляхи" до членства в НАТО

У Державному департаменті США заявили, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні запропонують конкретні шляхи щодо членства України. Мовиться про кроки, які прискорять вступ Києва в Альянс.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс заявив, що конкретне формулювання ще узгоджується. Проте у документі буде підтвердження, що Україна стане членом НАТО.

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Що кажуть в Держдепі США

Дуглас Джонс розповів, що Північноатлантичний альянс обговорить на саміті у Вашингтоні:

як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз,

як стримати Росію в майбутньому,

як підготуватися до членства в НАТО.

Сполучені Штати й всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО,

– заявив посадовець.

За його словами, вони це називають "містком до членства" в НАТО. Водночас підтримка, яку збираються надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії уточнив, що формулювання декларації все ще перебуває на стадії переговорів між союзниками по Альянсу. Проте в Альянсі вже заявили, що Україна стане членом НАТО.

До речі, на саміт також запросили міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до Альянсу. Зокрема, мовиться про міністрів закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Також це вже третій саміт, на якому будуть не тільки глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Дуглас Джонс уточнив, що розвиток стійкості цих союзників до протистояння загрозам і викликам з боку Китаю – один з ключових пунктів порядку денного.