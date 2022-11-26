Бельгія підписала документ про підтримку членства України в НАТО
Джерело:Офіс Президента
Бельгія підтримала рух України до НАТО та ЄС. Прем'єр-міністр Бельгії затвердив це документально.
26 листопада президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо підписали спільну декларацію про підтримку руху України до ЄС та НАТО.
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Що означає ця декларація
Володимир Зеленський подякував Бельгії за підтримку. Він наголосив, що Україна обов'язково досягне вступу у ЄС та НАТО.
Я дякую Бельгії та пану прем'єр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ підтверджує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства в Європейському союзі та в НАТО. Ми обов'язково досягнемо цього важливого для нас результату,
– сказав Зеленський.
Натомість бельгійський прем'єр Олександр Де Кро сказав, що для нього велика честь перебувати в Україні та підтвердити свою підтримку нашій державі та її громадянам.
Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні воєнні часи. Ви демонструєте всьому світу, за що слід боротися: за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою один до одного і засуджують безглузде насильство,
– сказав він.
У Бельгії організують живий ланцюг НАТО – Україна
- Активісти Брюсселю Promote Ukraine побудують ланцюг єдності НАТО – Україна.
- Акція відбудеться 27 листопада, ланцюг утворять навколо будівлі Штаб-квартири НАТО у Брюсселі.
- Так український народ хоче подякувати НАТО за вже надану підтримку й нагадати, що Україні потрібні ATAСMS та вступ до Альянсу.
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