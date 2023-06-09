Угорщина досі не ратифікувала вступ Швеції: які перешкоди на шляху України до Альянсу

Нещодавно речник угорської влади піддав критиці НАТО та ЄС. Він заявив, що нібито вони виступають "стороною війни" в Україні.

Всередині НАТО є проблеми, які впливають на вступ України до Альянсу. Про це 24 Каналу розповів Віктор Ягун – генерал-майор запасу СБУ.

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Чому Україна досі не в НАТО

Віктор Ягун пояснив, що Україна все ж намагається перескочити певні сходинки на шляху до вступу в НАТО, виправдовуючись тим, що у військовому плані ми готові. Втім, не варто забувати, що це все ж політичний блок.

Є країни, які принципово не бачать Україну в складі НАТО, бо у такий спосіб вони опиняться "на узбіччі міжнародної політики". Яскравий приклад – Угорщина.

Якщо Угорщина досі не ратифікувала договір щодо вступу Швеції в НАТО, то уявляєте, що треба зробити Україні, щоб домовитися з ними і ми могли стати членом НАТО?

– поцікавився він.

Водночас є союзники, які чітко висловлюють підтримку Україні та розуміють небезпеку, яку несе Росія. Мовиться про країни Балтії, Польщу, Словаччину, Чехію, Румунію.

Чим небезпечна Угорщина

Генерал-майор запасу СБУ наголосив, що не дуже вірить в те, що Україна погодиться на входження тих чи інших військ не під егідою НАТО.

Входження польських військ на територію України – це фактично підтвердження тих наративів, які просувала російська пропаганда на початку активної фази війни. Єдина країна, яка повелася – це Угорщина,

– додав він.

Окрім цього, є факти, які підтверджують те, що Угорщина стягувала свої війська до українського кордону з метою заходу на територію України та взяття Закарпаття під гуманітарний захист у разі успіхів Росії. Тож не слід забувати, що є країни, які можуть ставити палки в колеса на шляху України в НАТО.

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