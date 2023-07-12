Є 2 причини, – депутат Європарламенту про відсутність чітких умов вступу України в НАТО

За підсумка саміту НАТО у Вільнюсі представники Альянсу прибрали план дій щодо членства (ПДЧ), що суттєво прискорить процес вступу. Однак вже виникли розмови про певні незрозумілі умови для України. Але тут нічого страшного не мало б бути.

Таку думку 24 Каналу висловив депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштрявічюс. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошував, що розуміє нетерпіння України через відсутність чітких графіків щодо вступу в НАТО. Однак для цього мають бути виконані умови. Але що це за умови – ніхто так і не пояснив.

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Чому немає чітких умов щодо вступу України в НАТО

Як наголосив Ауштрявічюс, тут є зовнішня та внутрішня причини. Не варто сприймати таку певну "розмитість" в умовах як страх НАТО перед реакцією Росії. Представники Альянсу чітко наголошували, що Росія не буде брати участі перемовинах щодо членства Україна в організації. Ніхто не буде "гратися" на умовах країни-агресорки.

Це дуже важливо. Думаю, все-таки деякі високі чини бояться сформулювати, що Україну будуть приймати після війни. "Після війни" – означає, що ми це зробимо лише тоді, коли вона закінчиться. Цього не роблять, щоб уникнути зайвого шантажу. Навіть від деяких країн НАТО, які можуть почати підіймати додаткові питання та робити інтерпретації на кшталт "а що таке війна?", "скільки вона ще може продовжуватися?",

– зауважив Ауштрявічюс.

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Відмова від ПДЧ та введення Річної національної програми, на думку депутата, демонструє, що інтеграція України з НАТО вже йде успішно. І настане час, коли України таки вступить в НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі: коротко