Путін наважився переступити усі червоні лінії, крім однієї, – президент ПА НАТО

Джеррі Конноллі вже вдруге очолює Парламентську асамблею НАТО. Американський конгресмен пояснив, як поведінка Путіна доводить важливість існування Альянсу.

В інтерв'ю Радіо Свободі Конноллі підкреслив, що однією із цілей нападу Росії на Україну було завадати її вступу до НАТО. Це свідчить про те, що Путін усвідомлює потужність західного союзництва.

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Путін "поважає" кордони НАТО

За словами конгресмена, очільник Кремля добре розуміє, що Стаття 5 – не просто текст, а вона справді діє. Це розуміє й Україна, і саме тому прагне до членства в Альянсі. "І ми хочемо її прийняти", – додав політик.

Він зауважив, що важливість НАТО зараз є такою, як ніколи – навіть після 75 років існування альянсу. Поведінка Путіна це також демонструє.

Конноллі звернув увагу на те, що російський диктатор порушив усі можливі морально-етичні, військові межі. Він обстрілював пологові будинки, вбивав дітей у школах, руйнував села і багатоквартирні будинки.

Йому все байдуже, каже президент ПА. Його нічого не турбує, окрім одного. Путін не наважується перейти кордон НАТО. Конгресмен додав: "Ось чому так важливо для України мати цей шлях до членства в НАТО".

На думку президента Парламентської Асамблеї НАТО, зараз настав час для США подвоїти силу Альянсу та зміцнити віру союзників у його силі.

До слова, за даними ЗМІ, США зменшили свою категоричність щодо вступу України в НАТО, що може вплинути на позицію Німеччини