Відповідаємо нормам, – Краєв вважає, що Україна може відразу вступити в НАТО, без ПДЧ

Україна хоче вступити в НАТО, але наразі не може цього зробити. Як тільки це станеться, то, за словами експертів, ми зможемо одразу вступити в НАТО, без плану дій щодо членства.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. На його думку, на це може вплинути і рішення про кандидатство України в ЄС.

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Краєв зазначив, що після початку вступу Фінляндії та Швеції до НАТО багато західних експертів кажуть, що для Брюсселю, як штаб-квартири Альянсу, адекватним рішенням буде якраз пускати Україну в НАТО без ПДЧ.

Бо, як вони кажуть, ПДЧ – це будуть зайві бюрократичні процеси, якісь понаднормові вимоги до української системи в часи військових дій, вимоги до української армії, які вона вже перевиконала,

– заявив експерт.

За його словами, це якраз ще одна частина гарантій НАТО та того, що може зіграти на руку Україні – це видозмінені рішення Бухарестського саміту 2008 року, коли нам обіцяли ПДЧ.

"Зараз нам можуть сказати, що Україна – відкрита і може вступати до НАТО без зайвих бюрократичних процедур, яким є План дій щодо членства (ПДЧ)", – вважає експерт..

Чи прискорить шлях України до НАТО кандидатство в ЄС? На це Краєв відповів, що де-юре рішення про кандидатство в ЄС не впливає на вступ до НАТО, це різні історії.

"Але де-факто дуже багато з тих принципів та положень, які ми маємо імплементувати на шляху до ЄС, вони також мають бути імплементовані на нашому шляху в НАТО", – наголосив він.

Експерт пояснює, що НАТО – це не лише Альянс безпековий, це ще й Альянс ціннісний. Він ґрунтується на союзі демократичних країн, які ставлять наріжним каменем свого існування – відкриту та справедливу систему.

Тобто те, що ми стали кандидатами на членство в ЄС, показує, що ми по більшості відповідаємо тим нормам, які перед нами могло поставити НАТО. Ті ж самі реформи від нас будуть вимагати, коли ми вступатимемо в НАТО. Тому це пов’язані речі,

– заявив Краєв.

Раніше Олександр Краєв зазначав, що ЗСУ багато в чому боєздатніші, ніж військові більшості країн Альянсу.

Краєв розповів про саміт НАТО та майбутній вступ України до Альянсу:



До слова, 29 – 30 червня в Мадриді пройде саміт НАТО. там мають ухвалити нову стратегічну концепцію на наступні 10 років. Війна Росії проти України буде другою головною темою саміту.

Лідери Альянсу ухвалять рішення щодо надання пакета допомоги нашій країні для боротьби з російським вторгненням. Пакет включатиме постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та паливо.