Потрібно подумати 10 тисяч разів, – Орбан оскандалився заявою про Україну та НАТО

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання про вступ України в НАТО рано чи пізно постане. Однак потрібно подумати 10 тисяч разів, чи ухвалювати таке рішення.

Про це Орбан заявив 27 лютого, на першому засіданні весняної сесії парламенту Угорщини. Голова уряду мав його відкрити, але запізнився, тож виступав останнім.

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Орбан оскандалився заявою про Україну та НАТО

Орбан заявив, що НАТО гарантує безпеку і є питанням національної стратегії Угорщини. Проте він не в захваті від усього, що відбувається в Альянсі.

За словами угорського прем'єра, рано чи пізно постане питання вступу України до НАТО.

Ми повинні десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід, щоб це не втягнуло Угорщину у війну,

– заявив Орбан.

Водночас він додав, що це застереження не стосується вступу до НАТО Швеції та Фінляндії.

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Орбан підтримав "мирний план" Китаю

За словами прем'єра Угорщини, очевидно, що ціни в країні не повернуться до довоєнного рівня. Зокрема, він наголосив на вартості газу, яка зросла втричі.

"Війна погана для українців, росіян, угорського народу, для Європи, і все більш очевидно, що вона погана для всього світу", – додав Орбан.

Голова угорського уряду також підтримав "мирний план", який запропонував Китай. Окрім цього, він погодився з опозиційними партіями в тому, що між Угорщиною та Росією має бути ще якась країна.

Варто зауважити, що опозиція своєрідно відреагувала на промову Орбана. Зокрема, депутати націоналістичної праворадикальної партії "Йоббік" запитали в нього, які чотири округи Угорщина віддала б росіянам, якби воювала з Кремлем.

Чи можливо, що угорський прем'єр-міністр є агентом Росії? Ви, по суті, підтримуєте мир убивці. Ви направду хочете, аби Україна здалась. Ганебне мислення і ганебна поведінка,

– заявив лідер "Демократичної коаліції" Ференц Дюрчань.

Своєю чергою, на думку партії "Діалог для Угорщини", тиск і пропаганда кремлівського диктатора Владіміра Путіна настільки звузили простір для маневру Орбана, що прем’єр-міністр йде проти волі власних виборців, коли не голосує за нові санкції ЄС та не наважується сказати, що президент Росії є агресором.